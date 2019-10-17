В Верховной Раде утвердили решение об отмене воинских званий "прапорщик" и "мичман" в ВСУ. Кроме того, название "полк" заменяется "бригадой", согласно классификации НАТО.

За принятие в целом законопроекта №0906 проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226.

Документ, принятый в первом чтении Радой предыдущего созыва, направлен на создание в Украине профессионального сержантского корпуса, аналогичного странам НАТО.

Им вводится новая шкала армейских и корабельных воинских званий, в частности отменяются воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, а вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины.

Как сообщала "Страна", начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что одним из самых слабых мест Вооруженных сил Украины стало плохое владение английским языком.

Также Хомчак пообещал повторить провокацию Порошенко и послать корабли через Керченский пролив.