Вечером на Виноградаре в Киеве компания пьяных людей в военной форме устроила дебош возле магазина. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Компания из троих военнослужащих, которые уже находились в состоянии алкогольного опьянения, взяли в супермаркете еще алкоголь и начали распивать его прямо у магазина. Через некоторое время один из них решил справить палую нужду недалеко от детской площадки. К нему подошел мужчина, который проходил с другом и женщиной рядом (как оказалось впоследствии - военный из зоны ООС) и сделал замечание, после чего началась драка.

Видео: YouTube/Київ Оперативний | Kyiv Operative

Молодой человек в форме решил закончить драку, достал пистолет и стал стрелять по парню, который сделал ему замечание. Патроны были резиновые, попал мужчина в форме только дважды в обе ноги. Несмотря на ранения, драка продолжилась и парень, который сделал замечание, сломал ногу второму дебоширу.

Однако, после приехала полиция и увезла одного из дебоширов в райотдел ждать военную прокуратуру, а второго доставили в больницу.

Скриншот: Telegram/Київ Оперативний | Kyiv Operative

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