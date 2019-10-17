В четверг, 17 октября, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины снизился до 24,88 грн/$1 с 24,76 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,86-24,90 грн/$1. В НБУ на пятницу, 18 октября, установили официальный курс гривни на уровне 24,733852 грн/$1.

Мы разбирались, что происходило с гривней в пунктах обмена валют. Вечером в обменках доллар подорожал на 7 копеек: покупка - 24,85 грн, продажа - 24,90 грн.

Как сообщала "Страна", в среду, 16 октября, торги на межбанковском валютном рынке завершились 5-копеечным удешевлением гривны.

Напомним, что в МВФ рассказали, когда доллар будет стоить 31 гривню.