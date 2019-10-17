Убийца, который расстрелял сегодня автомобиль Mercedes в Днепре на Набережной Заводской, был задержан.

Им оказался 53-летний Вадим Савчук. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Фото:Страна.ua

Происшествие произошло в четверг, 17 октября, около 17:50, в районе мебельного магазина. Преступник обстрелял автомобиль Mercedes, в результате чего его водитель погиб на месте. Предварительно известно, что мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.

Как стало известно "Стране" из собственных источников, убитым во время расстрела Mercedes в Днепре является 27-летний Армен Багдасарян.

Также мы писали, что в США неизвестный расстрелял из авто шестерых прохожих и скрылся.