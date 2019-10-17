"Стране" стало известно имя расстрелянного в Днепре человека
Убитым во время расстрела Mercedes в Днепре является 27-летний Армен Багдасарян. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.
Напомним, в четверг,17 октября, около 17:50, в Днепре на Набережной Заводской, в районе мебельного магазина, обстреляли автомобиль Mercedes. Его водитель погиб на месте.
Предварительно известно, что мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. В какой-то момент прозвучали выстрелы, после чего машина остановилась.
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