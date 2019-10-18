Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон явился в прокуратуру Бельгии после того, как Испания выдала ордер на его арест. Об этом сообщает газета El Periodico со ссылкой на адвоката политика.

Уточняется, что Пучдемон добровольно явился в прокуратуру и выступил против его отправки в Испанию.

В понедельник, 14 октября, Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест экс-главы каталонского правительства на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Напомним, поссле проведения референдума о независимости Каталонии, спасаясь от преследования испанских правоохранителей, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, поскольку в Испании выдан ордер на его арест за организацию мятежа.

Как сообщалось, 12 февраля 2019 года Верховный суд Испании начал рассмотрение дела 12 бывших каталонских политиков, которых обвинили в восстании против правительства, мятеже и злоупотреблении властью.

14 октября стало известно, что политиков, причастных к организации референдума о независимости Каталонии, Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам тюремного заключения - от 9 до 13 лет.

Также мы сообщали, что Каталония вышла на массовые протесты против приговоров организаторам референдума о независимости региона в 2017 году.