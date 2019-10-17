В четверг,17 октября, около 17:50, в Днепре на Набережной Заводской, в районе мебельного магазина, обстреляли автомобиль Mercedes. Его водитель погиб на месте.

Предварительно известно, что мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.

На место вызвали медиков, однако их помощь уже не понадобилась мужчине. Он погиб на месте. Полиция и следователи выясняют детали происшествия, проезд в сторону Кайдакского моста затруднен. На месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.

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