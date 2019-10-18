18 октября НБУ снизил курс доллара на 10 копеек - до 24,73 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,88 грн, продают за 24,95 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,50 до 24,85 грн, продают от 24,85 до 25,45 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 18 октября

Курс НБУ сегодня - 24,73 грн, то есть доллар подешевел на 10 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками: покупка - 24,86 грн, продажа - 24,90 грн.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,88 грн, средняя продажа - 24,95 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,50 до 24,85 грн, продают от 24,85 до 25,45 грн.

Прогнозы

МВФ прогнозирует курс доллара на уровне 27,72 грн/долл в 2020 году, в 2021 - 28,70 грн/долл, в 2022 - 29,67 грн/долл, в 2023 - 30,64 грн/долл, в 2024 - 31,61 грн/долл. Аналитики Morgan Stanley ожидают на конец 2019 года курс в 26,5 грн/дол, на конец 2020-го – 27,5 грн/$.

Сейчас на рынке период бюджетных платежей, которые играют в пользу укрепления нацвалюты. В пятницу, 18 октября, у Нацбанка будет шанс пополнить резервы по крайней мере на 30 млн долларов в моменты выхода на торги крупных продавцов доллара.