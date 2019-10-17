Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.

За это проголосовали 316 народных депутатов на вечернем пленарном заседании в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

Временная специальная комиссия Верховной Рады создается для обеспечения противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию оккупированных территорий Украины, аннексированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Комиссия в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц, проводит в закрытом режиме слушания по вопросам принципов и критериев формирования, способам реализации государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях с участием уполномоченных представителей президента Украины, Кабинета министров, Министерства обороны, Вооруженных сил, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.

Кроме того, комиссия готовит для рассмотрения Верховной Радой в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

Комиссия также будет формировать рекомендации по стратегическим и неотложным мерам, направленным на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

В состав временной специальной комиссии входят 12 народных депутатов. Возглавил комиссию нардеп Сергей Рахманин (глава фракции "Голос"), его замом избран Александр Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа").

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