В Барселону начали прибывать протестующие, вышедшие маршами с окрестных каталонских городов. Демонстрации начались в знак протеста против ареста оппозиционеров.

Часть людей еще на подходе. Они идут вдоль дорог в административный центр Каталонии. На пятницу, 18 октября, в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая может перерасти в беспорядки.

"Если ты турист, то тебе здесь, в принципе, ничего не угрожает. Полиция и протестующие понимают, что это не война туриста. Бояться, что на тебя из-за угла навалятся 15 полицейских туш, не надо. Все не так ужасно, как может показаться, но моментами страшновато. Я бы, наверное, просто посоветовал вечером или ночью не гулять в центре города", - рассказал 21-летний студент Института кино и телевидения, ранее прилетевший в Барселону.

Видео: facebook.com/enric.creus

Как сообщала "Страна", правительство Испании отправило в Каталонию спецназ.

Ночью в Барселоне произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Задержаны более 200 человек.

Напомним, что гражданам Украины, которые находятся в Барселоне, из-за ухудшения ситуации советуют избегать массовых скоплений людей, а также не посещать центр города и туристические локации. Также возможны задержки/отмены авиарейсов, в т.ч. в аэропорту El Prat.