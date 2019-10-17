Киевский апелляционный суд в деле Пашинского объявил перерыв до завтра, пятница, 18 октября, до 12:30. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Причина перерыва в том, что прокурору нужно дать документы о месте регистрации Государственного бюро расследований, так как есть мнение что должен был рассматривать Печерский суд, а не Шевченковский суд первой инстанции, из-за официального адреса расположения ГБР.

Напомним, что Киевский апелляционный суд рассматривал отмену ареста Сергею Пашинскому - бывшему нардепу, который в 2016 году стрелял в жителя Василькова Вячеслава Химикуса. Подозрение Пашинскому объявили только в конце сентября. И уже 7 октября суд арестовал его на два месяца. Однако защита подала апелляцию.

За экс-нардепа на первом суде почти никто не заступился, на заседание пришел только Александр Турчинов. Позже Пашинского поддержали в партии Порошенко, а также в окружении Арсена Авакова (в частности его советник Зорян Шкиряк).

Подробнее о том, как проходил суд, можно почитать тут.

Ранее "Страна" сообщала, что Пашинского на поруки захотели взять 12 человек.

Также мы рассказывали, что экс-нардеп Пашинский отметил свой 53-й день рождения в камере СИЗО.