Вчера президент Владимир Зеленский подписал законы об обязательных кассовых аппаратах для малого бизнеса.

Появятся кэшбэк, электронный чек, а вместе с ними и новые штрафы для предпринимателей. Также для одной группы бизнеса упрощенка отменяется, а для другой - увеличивается лимит оборота.

То есть в целом это очень серьезное ужесточение ситуации для малого и среднего бизнеса. Которое еще на стадии подготовки вызывало протесты предпринимателей. В конце сентября они устроили под Офисом президента небольшой "налоговый майдан".

Малый бизнес требовал прекратить наступление на упрощенную систему налогообложения, которая была введена еще при Кучме. Нововведения Зеленского наносят по ней жесткий удар.

Главные претензии - введение обязательных касовых аппаратов ляжет допрасходами на бизнес, сами предпринимателями станут легкими жертвами проверяющих органов, а ряд норм закона прямо поощряет стукачество людей на предпринимателей.

На Зеленского, однако, эти аргументы не подействовали и он закон подписал.

Правда, чуть-чуть подсластил пилюлю: издал Указ, которым поручил правительству подать законопроект о введении на два года моратория на проверки физлиц-предпринимателей. У них не будут проверять наличие обязательного теперь кассового аппарата. Также у Зе предлагают смягчить ответственность за нарушения в отчетности по РРО.

Исключение - только для "рисковых" групп бизнеса вроде торговли ювелирными изделиями.

Правда, это все еще должно подготовить правительство и проголосовать Рада. А подписанный президентом закон уже вступает в силу.

"Страна" рассказывает о пяти главных изменениях, которые он привнесет в жизнь предпринимателей.

1. Обязательное использование кассовых аппаратов

Теперь малый бизнес будет обязан использовать РРО.

РРО - регистратор расчетных операций. Проще говоря, кассовый аппарат, который должны будут использовать плательщики единого налога 2, 3 и 4 группы.

Для таких предпринимателей РРО будет обязательным, независимо от видов деятельности, с 1 января 2021 года.

Исключение - только 1 група (это те, кто работают без наемных сотрудников и выручка которых в год не превышает 300 000 гривен). Также без РРО можно будет торговать товарами за наличные средства на рынках, кроме товаров, которые подлежат гарантийному обслуживанию.

С 1 октября 2020 года инновация коснется и "групп риска". Это плательщики единого налога, которые независимо от суммы годового дохода, все равно будут обязаны использовать РРО. Это те, кто:

продают ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и камней,

продают подержанные товары в магазинах,

продают лекарственные средства, медицинские изделия и предоставляют платные услуги в сфере охраны здоровья,

продают технически сложные бытовые приборы, которые подлежат гарантийному ремонту,

работают как рестораны, кафе, рестораны быстрого обслуживания,

туристические агентства, туристические операторы,

гостиницы,

продают детали и оборудование для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, который утверждается правительством.

2. Появляется новый тип РРО - для смартфонов и ноутбуков

Ориентировочно через шесть месяцев после вступления законов в силу, то есть с весны 2020 года, для предпринимателей должны стать доступными программные РРО.

Это означает, что в качестве кассового аппарата можно будет использовать смартфон и ноутбук. Но с примечанием - только с операционными системами Windows и Android. Для iOS приложение отсутствует.

Программный РРО называется E-Receipt (е-чек - электронний чек).

Зарегистрировать электронный кассовый аппарат можно будет через электронный кабинет. Он сможет работать в режиме оффлайн до 36 часов.

Для тестирования программный РРО можно будет скачать на сайте налоговой.

Отметим, что предприниматели уже высказывались неодобрительно касательно "кассового аппарата в смартфоне". Подробнее можно прочитать здесь.

А 23 сентября малый бизнес митинговал из-за программного РРО под Офисом президента. Репортаж оттуда смотрите в видео "Страны" ниже.

3. Вводится электронный чек

Вместо бумажного чека или вместе с ним предприниматель сможет выдавать клиенту электронный чек.

Он будет работать в связке с программным РРО. Сначала, как указывалось выше, бизнесмен должен будет установить электронный кассовый аппарат. Затем нужно зарегистрировать свою кассу и ввести перечень товаров.

После того, как покупатель выберет товар или услугу, предприниматель должен отсортировать смартфоном QR-код или штрих-код товара.

Чек сформируется на сервере налоговой службы и придет обратно на телефон бизнесмена. Покупателю его можно отправить через мессенджер. Или же он сможет отсканировать электронный чек посредствам того же QR-кода.

Если в чеке указаны все товарные позиции, за которые заплатил клиент, но операция завершена. Если будет отсутствовать одна или несколько позиций стоимостью выше 850 гривен каждая, покупатель может заполнить жалобу и получить компенсацию - кэшбэк.

4. Вводится кэшбэк

Кэшбэк начинает работать с 1 октября 2020 года.

Как указывалось выше, если предприниматель выдал полностью или частично не фискализированный чек (то есть который не был зарегистрирован на сервере налоговой) клиент может пожаловаться.

Если проверка налоговой данный факт подтвердит, предприниматель обязан будет заплатит штраф в размере 150% от стоимости товара, проданного не по чеку. Часть штрафа в денежном выражении получит покупатель (после полной проверки жалобы), часть - госбюджет.

Отмечается, что кэшбэк не применяется, если чек не выдан.

В это же время, на невыдачу чека предприниматель обязан будет заплатить штраф в размере не менее 850 гривен - это в первый раз. В последующие разы - не менее 1700 гривен.

Смогут ли украинцы зарабатывать на покупках без чеков читайте в отдельном материале "Страны".

5. Запрет упрощенки для отдельных групп и увеличение лимита оборота второй группы

Новыми законами запрещается упрощенная система налогообложения для предпринимателей, которые предоставляют услуги почты (кроме курьерской доставки), мобильной телефонной связи с правом технического обслуживания, фирмы по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей.

Также с 1 января 2021 года годовой лимит дохода плательщиков единого налога 2 группы повышается с полутора миллионов гривен додвух с половиной миллионов.

Ранее "Страна" публиковала новые номера счетов Госказначейства для уплаты налогов в Украине.