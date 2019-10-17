С 1 января 2020 года Латвия больше не будет присваивать статус неграждан новорожденным. Такое решение в третьем, окончательном чтении принял латвийский Сейм. Об этом пишет Delfi.

По действующим сейчас правилам ребенок неграждан может стать гражданином Латвии, если такое пожелание выскажет хотя бы один из родителей. А со следующего года гражданство Латвии новорожденным будет выдаваться автоматически. Исключением могут стать случаи, когда родители решат дать своему ребенку гражданство другой страны.

Негражданами в странах Балтии являются бывшие граждане СССР, которые так и не получили гражданства Литвы, Латвии или Эстонии. Неграждане - в основном русскоязычные.

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в 2016 году появилось 47 новых неграждан, в 2017 году - 51, в 2018 - 33.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский в латвийском сейме постучал молотком по столу.

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