Бывший министр юстиции, адвокат, Елена Лукаш, которой сегодня вручили подозрение в Генеральной прокуратуре, привела в комментарии "Стране" шесть пунктов, которые доказывают то, что дело против нее было полностью сфабриковано.

"Страна" публикует позицию Елены Лукаш:

"1) изложенные Генеральной прокуратурой Украины в сообщении о подозрении обстоятельства моей так называемой преступной деятельности, не соответствуют действительности, являются вымышленными, и такими, которые изложенны с умышленным искажением норм действующего законодательства, такими, что вообще не основаны на доказательствах.

Текст сообщения содержит многочисленные логические, а также фактические противоречия и несоответствия, которые в совокупности указывают на заказной, противозаконный и искусственный характер составленног подозрения;

2) в действиях лиц, которые по политическим, публичным, корыстным и карьерным мотивам заказали, подготовили, составили и подписали измененное сообщение о подозрении, содержатся признаки уголовных правонарушений предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 372, 397 УК Украины;

3) никакого преступного сговора между мной, Иващенко Ю. И., другими должностными лицами министерства, а также должностными лицами ООО "европейская правовая группа", физическими лицами предпринимателями Сапельниковой Г. А. и Калмыковым О. В. никогда не было.

Я вообще не знакома и никогда в жизни не общалась с "сообщниками": служебными лицами ООО "Европейская правовая группа", физическими лицами предпринимателями Сапельниковою Г.А. и Калмыковым А.В.

Указанный факт вымышленный органом досудебного расследования с целью любым способом, в том числе путем искажения реальных обстоятельств дела, привлечь меня, Иващенко Ю.И. и других к уголовной ответственности. Никаких фактических обстоятельств, подтверждающих факт "заговора" в материалах производства и в сообщении о подозрении нет;

4) Указание в уведомлении об изменении подозрения о наличии "преступного плана", который якобы предусматривал фиктивное проведение процедуры открытых торгов по закупке услуг, не имеет ни одного доказательства, противоречит фактическим обстоятельствам дела, вымышленный органом досудебного расследования, поскольку процедура открытых торгов состоялась законно, открыто, публично, а следовательно никаких оснований для утверждения о фиктивности или противозаконность не имеет, что подтверждается материалами дела.

5) Факт использования должностными лицами министерства заведомо подложных документов о проведении государственных закупок не соответствует действительности. Такого события как использование поддельных документов никогда не происходило, ни одной ссылки на то, какие именно документы являются поддельными в сообщении о подозрении нет, в материалах производства нет ни одного доказательства в подтверждение этого;

6) Вывод следствия о незаконном заключении договоров и о завладении бюджетными средствами в сумме 2 523 000 грн и распоряжение ими по своему усмотрению является абсурдным, выдуманным и не имеет никакого документального подтверждения, в материалах производства нет ни одного доказательства в подтверждение этого.

Добытые нами доказательства (заключения специалистов, информация, предоставленная государственными органами и др.), которые были предоставлены мной в течение 2014-2015 годов Генеральной прокуратуре Украины, исключают утверждение о наличии события преступления в этом производстве, а следовательно это политически мотивированное производство должно быть закрыто в порядке статьи 284 УПК Украины.

О наличии преступного сговора Лукаш Е. Л. с Иващенко Ю. И., другими должностными лицами министерства, а также служебными лицами ООО "европейская правовая группа", физическими лицами предпринимателями Сапельниковой Г. А. и Калмыковым О. В. с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах.

Утверждаю, что никакого преступного сговора по поводу осуществления Министерством юстиции Украины в 2013 году государственных закупок услуг по исследования и экспериментальной разработки в сфере общественных наук не было. Не было даже события преступления.

Моя принципиальная позиция заключалась в недопустимости любых сделок с государственными средствами, обеспечении контроля за расходованием государственных средств, открытости и прозрачности в вопросах, связанных с государственными средствами и имуществом.

Никаких доказательств в подтверждение существования заговора следствием добыто не было и не могло быть найдено, в материалах дела такие доказательства отсутствуют, а следовательно, вывод, сделанный по этому поводу в сообщении о подозрении, является таким, что не соответствует действительности и не основан на имеющихся в досудебном следствии материалах.

Обвинение не может основываться на предположениях и каждый факт, на который сторона обвинения ссылается в сообщении должен быть документально доказан и подтвержден надлежащими средствами доказывания. В данном случае этого сделано не было".

Ранее "Страна" сообщала, что экс-министр юстиции Елена Лукаш подала в Госбюро расследований заявление на действующего генпрокурора Руслана Рябошапку.

Кроме того, мы рассказывали, что адвокат Елены Лукаш Юрий Иващенко обратился в ГБР с заявлением о наличии в действиях следователя управления специальных расследований ГПУ Юрия Кривобока уголовных преступлений.