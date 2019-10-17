Президент Сирии Башар Асад прокомментировал Турецкую военную операцию "Родник мира" в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

Он назвал турецкую операцию "вопиющим вторжением". Асад также написал, что режим президента Турции Тайипа Эрдогана ведет "преступную агрессию" в отношении Сирии.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Дональд Трамп написала письмо своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану и попросил его, "не валять дурака" и не подводить мир.

Также мы рассказывали, что глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти ФРГ останавливают выдачу разрешений на поставки военной продукции в Турцию в связи с начатой Анкарой на северо-востоке Сирии операции "Родник мира".