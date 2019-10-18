17 октября в эфире СТБ показали шоу "Зважені та щасливі" 9 сезон 8 выпуск. После него выбыл еще один участник и их осталось 10. Ранее мы собрали все выпуски "Зважені та щасливі" в одном материале, а теперь рассказываем, как прошел восьмой эфир.

Первый конкурс заставил мужчин в буквальном смысле изваляться в грязи. Каждый из них должен был спуститься в ров с жижей, а затем подняться по канату на платформу, чтобы участницы собрали с него грязь в специальную колбу. Той из них, которая соберет больше всего пообещали бонус: -2 кг на взвешивании для своего мужчины из пары. А также +1 и -1 кг, которые она по желанию сможет добавить другим участникам при подведении итогов.

Самым слабым, или хитрым, участником оказался Николай Ворошнов из команды красных. Он не поднялся на платформу ни разу. При этом победительницей стала его соратница по команде Анна Богачова. Николай был победителем 1 сезона, после этого он участвовал в АТО. На проект пришел с весом 220 кг.

Фото: Зважені та щасливі 9 сезон 8 выпуск

Что касается обмена пар, то этой возможности обрадовался Николай Крицкий. За кадром он сказал, что ему нравится Тамара Мумладзе и приготовил ей романтический ужин с креветками. Также он предложил союз Людмиле Чадновой, которая пообещала подумать, если он ее будет слушаться.

Участники решили собраться и обсудить, какие могут быть варианты с обменом. Но мужчины лукавили. Например, Евгений Москаленко отсоветовал другим связываться со своей напарницей Тамарой, поскольку она капризничает и тянет вниз. А за кадром признался, что никуда ее не отпустит.

На тренировке Иракли Макацария заставил своих подопечных поднимать штанги (мужчины) и гири (женщины). При этом он похвалил работу Павла Назаренко и Алены Гребенюк, которых назвал претендентами на победу.

А Марина Боржемская предложила потренироваться с резинками. При этом она ненавязчиво посоветовала Людмиле Чадновой умерить командный тон и позволить себе быть женственной рядом с мужчиной. Также она похвалила ее партнера по проекту Тараса Яцемирского.

После взвешивания выяснилось, что самый лучший результат у Руслана Садового, который за неделю похудел на 6 кг. Второй результат был у команды "коричневых" Евгения и Тамары. На двоих они сбросили 8 кг за неделю.

В зоне риска оказались пары "желтых" и "розовых". На голосовании выяснилось, что у Тараса есть дама сердца на проекте, но он так и не сказал публично, кто это. Хотя за кадром участник признался, что ему понравилась Люда за ее волевые качества. Николай Крицкий тоже заявил, что хотел бы стать в пару с ней. Интересно, что в этом эфире тренер Марина советовала женщине быть помягче, чтобы нравиться мужчинам, но, как оказалось, сразу два участника проекта сказали, что выбрали Люду за ее бойцовский характер.

После голосования шоу покинул Николай Крицкий. Он пришел с весом 223 кг и похудел до 188 кг.

Фото: Николай Крицкий

Потом последовал еще один этап: смена партнеров. При этом выбирали свою вторую половинку в команде девушки. Алена, которая была без пары, выбрала одиночку Руслана, хотя раздумывала и над кандидатурой Павла. Остальные подтвердили, что хотят оставить все, как есть.

Анонс:

Зважені та щасливі 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн можно по ссылке на сайте СТБ.