В Раде создали комиссию против NewsOne, 112 и ZIK. "Слуга народа" голосовала "за"
В Верховной Раде приняли в целом проект постановления № 2152, предусматривающее расследование против телеканалов NewsOne, "112-Украина" и ZIK. "За" проголосовали 278 народных депутатов.
Включая подавляющее большинство депутатов от фракции "Слуга народа". Любопытно, что неделю назад на пресс-марафоне президент Владимир Зеленский делал вид, что ничего не знает про создании комиссии и обезал "выяснить вопрос".
По итогу, неделю спустя, его фракция проголосовало за создание Временной следственной комиссии. То ли Зеленский "не успел" разобраться в вопросе, то ли изначально обманывал относительно своего неведения.
Задачи ВСК:
- проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления денег во время смены владельцев телеканалов NewsOne,"112 Украина", ZIK,
- установление лиц, которые влияют на редакционную политику этих телеканалов,
- определение доли этих каналов на информационном рынке,
- проверка, было ли систематическое распространение идей и тезисов, которые могут угрожать интересам нацбезопасности,
- проверка, были ли информационные операции, направленные на подрыв обороноспособности, деморализации личного состава ВСУ и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине.
В случае установления достаточных оснований члены комиссии должны инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
Кабмину, ГПУ, СБУ, МВД, Минюсту поручили содействовать деятельности ВСК. Главой ВСК избрали нардепа Ольгу Василевскую-Смаглюк ("Слуга народа", в прошлом - журналист телеканала Коломойского 1+1), а заместителем - Александру Устинову ("Голос").
Во фракции "Оппозиционной платформы За жизнь" уже объявили, что при создании комиссии были допущены серьезные нарушения.
"При создании ВСК было совершено ряд преступлений. Первое – Василевская-Смаглюк сфальсифицировала проект постановления путем внесения заведомо ложных сведений. Она самовольно указала себя председателем ВСК и членом комиссии без представления фракции. Во-вторых, здесь есть прямой конфликт интересов, потому что Василевская-Смаглюк работала на канале 1+1, и это является нарушением п. 2 ст. 85 Регламента ВРУ", - заявил нардеп Юрий Загородний.
Как сообщала "Страна", 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение: лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.
Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.
Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK провели акцию солидарности против цензуры. Три телеканала на 30 минут прекратили активное вещание.
Решение Нацсовета уже осудили в Европейском парламенте и пообещали донести информацию о действиях украинской власти до европейских чиновников. В разное время обеспокоенность давлением властей на "112 Украина" уже высказывали евродепутаты от Великобритании, представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и ряд международных организаций.
Также представители телеканалов "112 Украина" и NewsOne передали обращение в посольство США о давлении на свободу слова.
При этом в Комитете Рады по свободы слова не проголосовали за предложение Шуфрича об отзыве иска о лишении NewsOne лицензии.
Ранее на канале "112-Украина" заявили, что продолжат вещание со спутника, в кабельных сетях и в YouTube.