В Верховной Раде приняли в целом проект постановления № 2152, предусматривающее расследование против телеканалов NewsOne, "112-Украина" и ZIK. "За" проголосовали 278 народных депутатов.

Включая подавляющее большинство депутатов от фракции "Слуга народа". Любопытно, что неделю назад на пресс-марафоне президент Владимир Зеленский делал вид, что ничего не знает про создании комиссии и обезал "выяснить вопрос".

По итогу, неделю спустя, его фракция проголосовало за создание Временной следственной комиссии. То ли Зеленский "не успел" разобраться в вопросе, то ли изначально обманывал относительно своего неведения.

Задачи ВСК:

проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления денег во время смены владельцев телеканалов NewsOne,"112 Украина", ZIK,

установление лиц, которые влияют на редакционную политику этих телеканалов,

определение доли этих каналов на информационном рынке,

проверка, было ли систематическое распространение идей и тезисов, которые могут угрожать интересам нацбезопасности,

проверка, были ли информационные операции, направленные на подрыв обороноспособности, деморализации личного состава ВСУ и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине.

В случае установления достаточных оснований члены комиссии должны инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Кабмину, ГПУ, СБУ, МВД, Минюсту поручили содействовать деятельности ВСК. Главой ВСК избрали нардепа Ольгу Василевскую-Смаглюк ("Слуга народа", в прошлом - журналист телеканала Коломойского 1+1), а заместителем - Александру Устинову ("Голос").

Во фракции "Оппозиционной платформы За жизнь" уже объявили, что при создании комиссии были допущены серьезные нарушения.

"При создании ВСК было совершено ряд преступлений. Первое – Василевская-Смаглюк сфальсифицировала проект постановления путем внесения заведомо ложных сведений. Она самовольно указала себя председателем ВСК и членом комиссии без представления фракции. Во-вторых, здесь есть прямой конфликт интересов, потому что Василевская-Смаглюк работала на канале 1+1, и это является нарушением п. 2 ст. 85 Регламента ВРУ", - заявил нардеп Юрий Загородний.

Как сообщала "Страна", 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение: лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.

Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK провели акцию солидарности против цензуры. Три телеканала на 30 минут прекратили активное вещание.

Решение Нацсовета уже осудили в Европейском парламенте и пообещали донести информацию о действиях украинской власти до европейских чиновников. В разное время обеспокоенность давлением властей на "112 Украина" уже высказывали евродепутаты от Великобритании, представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и ряд международных организаций.

Также представители телеканалов "112 Украина" и NewsOne передали обращение в посольство США о давлении на свободу слова.

При этом в Комитете Рады по свободы слова не проголосовали за предложение Шуфрича об отзыве иска о лишении NewsOne лицензии.

Ранее на канале "112-Украина" заявили, что продолжат вещание со спутника, в кабельных сетях и в YouTube.