17 октября состоялся очередной эфир 9 сезона шоу "Зважені та щасливі" на СТБ. После 8 выпуска на проекте остались 11 человек. В этот раз из борьбы вышел Николай Крицкий.

В первом конкурсе мужчин заставили изваляться в грязи, чтобы женщины могли наполнить колбы и получить -2 кг на взвешивании для своего партнера, ведь на этой неделе в зоне риска были мужчины.

В итоге победительницей стала Анна Богачова из команды красных, что выглядело не совсем справедливо, ведь ее партнер Ворошнов не помог женщинам ни на грамм - он провалялся на дне рва весь конкурс, не подтянувшись наверх.

Анна и Николай. Фото: Зважені та щасливі 9 сезон 8 выпуск

Ведущая Анита Луценко при этом сказала, что не верит, что Николай ничего не смог и что это было похоже на хитрость. Не поверили ему и многие зрители, оставившие гневные комментарии на станице проекта в Facebook.

После этого Иракли Макацария провел тренировку для своих подопечных со штангой и гирями. А Марина Боржемская показала упражнения с резинками.

На взвешивании оказалось, что больше всего похудел Руслан Садовой - на 6 кг за неделю. На втором месте была пара "коричневых" Женя и Тамара.

В зоне риска оказались мужчины из команды "желтых" и "розовых". В результате, после голосования из проекта ушел Николай Крицкий (начальный вес 223 кг - в 8 выпуске 188 кг, то есть минус 35 кг).

Фото: Николай Крицкий

После этого была возможность поменять партнеров, причем определялись девушки. Алена, которая была одна, хотела выбрать Павла из команды "розовых", но решила не разбивать его пару с Наташей и остановилась на "оранжевом" Руслане. Все остальные остались с теми же, с кем были.

Зважені та щасливі 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн можно по ссылке на канале СТБ.

18 участников проекта сбрасывают лишний вес под руководством одного из двух тренеров - Иракли Макацария и Марины Боржемской, а также каждую неделю участвуют в конкурсах, которые позволяют набрать дополнительные баллы, что пригодится на взвешиваниях.

Каждую неделю проект покидает один человек. Финалист определится в декабре. Он получит 250 тыс грн вознаграждения и звание победителя.

Напомним, что "Страна" собрала Зважені та щасливі 9 сезон все выпуски в одном материале.

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