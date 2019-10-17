Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заметил некую странность во время голосования за создание временной следственной комиссии по реинтергации Донбасса. По его словам, голос Святослава Вакарчука был учтен, но в это время находился не на своем рабочем месте.

"Меня немножко смутил один момент в голосовании уважаемого Святослава Вакарчука за создание тск по реинтеграции Донбасса. Голос то его отдан за, а вот стоял он в момент голосования прямо у меня за спиной, в третьем ряду, в проходе. По моему мы стали свидетелями удивительного перемещения в пространстве и времени", - написал нардеп на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко в Раде устроил перепалку с Бужанским и с Шуфричем.

Также мы сообщали, что гонорар Вакарчука за концерт в Минске решили засекретить.