Президент подписал законы, которые расширяют обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса, а также вводят механизм кэшбэка, когда за нарушения правил проведения расчетной операции предприниматель должен будет вернуть покупателю 100% стоимости товара. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Глава государства подписал законы Украины № 128-IX "О внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и № 129-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которые парламент принял 20 сентября 2019 года. Они направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями", - говорится в сообщении.



Отмечается, что законы приведут к "поэтапному расширению фискализации расчетных операций и внедрению инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций (РРО) как альтернативы классическим РРО". Функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено соответствующее программное обеспечение.

"Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020 года так называемый механизм кэшбэка, предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе. Кроме того, с 1 января 2021 года повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физического лица — предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, которое может относиться ко второй группе плательщиков единого налога", — говорится в сообщении.

Напомним, что против выступал этих законов выступал владелец "Розетки" Владислав Чечеткин.

Также "Страна" рассказывала о том, что меняет закон о кассовых аппаратах и смогут ли украинцы зарабатывать на покупках без чеков.