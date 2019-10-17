Украинские вкладчики могут отсудить всю сумму неполученных депозитов в банке "Хрещатик" у Нацбанка. Ответственность НБУ уже доказана более ранним постановлением Верховного суда: Национальный банк официально признан виновным в потере депозитов в банке "Хрещатик". Потому через суды нужно уже доказывать сумму ущерба каждого вкладчика и фактически взыскивать ее с центробанка.

Об этом говорится в решении Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу №826/9802/17. Оно касается депозита вкладчика банка "Хрещатик" - Кременчугского завода дорожных машин. На общую сумму $150 тыс. Но распространяется на всех вкладчиков банка.

В решении уточняется, что людям для взыскания невыплаченных вкладов в банке «Хрещатик» нужно обращаться в гражданские суды, а предприятиям - в хозяйственные.

"Прохождение всех судов вплоть до Верховного в среднем занимает до полутора лет. Иски нужно подавать уже о выплате конкретной суммы ущерба. Ее надо будет доказать финансовыми документами, которые подтверждают вклад в банке "Хрещатик". Плюс можно требовать начисление пени в размере 3% за каждый день невыплаты депозита плюс индекс инфляции. Это все потери вкладчика. Их должен выплатить тот, кого ранее официально признали виновным в потере клиентами средств в банке "Хрещатик" - Национальный банк. Аналогичные решения были еще банку "Финансы и креди", Брокбизнесбанку, Укргазпромбанку и многим другим. Их клиенты также могут действовать в судах, и получат свое в НБУ",- объяснил ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В тоже время юристы опасаются несправедливых решений судей.

"Юрлицам очень сложно получить свои вклады в общей очереди кредиторов банков-банкротов. У нас как раз есть корпоративный клиент-вкладчик банка "Хрещатик", который давно ждет свой депозит на $75 тыс., и до сих пор его не получил. Новая возможность компенсации ущерба - от Нацбанка - это хорошо. Но главное, чтобы она не открывалась только для "своих". Чтобы все потерпевшие могли получить возмещение ущерба",- прокомментировал проблему адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев.

Ранее "Страна" писала о том, что стала известна дата, когда НБУ полностью ликвидирует банк Хрещатик.

Также мы сообщали, что суд отменил арест акций "дочки" "Сбербанка России".