Президент корпорации "Богдан", экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку. Об этом сообщает пресс-служба компании "Богдан".

Гладковский называет незаконным свое задержание. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось. Он утверждает, что все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения.

"За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину" - заявил задержанный. Также он объявил голодовку в знак протеста против своеволия правоохранительных органов.

Ранее "Страна" сообщала, что Гладковский-Свинарчук задержан по делу о закупке санитарных автомобилей. Кроме того, глава "Богдана" заявил, что он не бежал из Украины, а ехал на выставку в Брюссель.