У Верховной Рады нет полномочий, чтобы инициировать закрытие любых интернет-ресурсов. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, отвечая на призыв Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине закрыть сайт Миротворец, передает Укринформ.

"Парламент не может участвовать в таких процессов - закрывать как информационные, так и другие сайты. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде", - сказал он.

При этом Разумков призвал все медиа Украины и информационные ресурсы действовать в рамках закона.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта: кто-то называет его средством массовой информации, кто-то - просто сайтом, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно", - добавил спикер.

Стоит отметить, что в ООН неоднократно призывали закрыть скандальный ресурс Миротворец. Вчера один из представителей организации напомнил, что сайт нарушает национальное законодательство и международные нормы.

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