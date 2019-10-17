На заседании в четверг, 17 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0906, который вводит в Вооруженных силах Украины новые воинские звания сержантского и старшинского состава. Об этом сообщает 112.ua.

За проект закона проголосовали 278 народных депутатов. Документ представляла нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

"Этот законопроект вводит НАТОвские звания для сержантского, старшинского состава, солдат и также нормирует их развитие в соответствии со стандартами НАТО и тем вызовам, которые сейчас стоят перед нашим государством", - сказала Безуглая.

Согласно документу военным званиям начальниками являются:

военнослужащие сержантского и старшинского состава – для военнослужащих рядового состава одной с ними воинской части;

военнослужащие младшего офицерского состава — для военнослужащих младшего сержантского и старшинского состава одной с ними воинской части и военнослужащих рядового состава;

майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — для военнослужащих рядового, младшего и старшего сержантского и старшинского состава;

полковники, капитаны 1 ранга, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава и младшего офицерского состава;

генерал-полковники, адмиралы – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава;

генералы армии Украины – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, генерал-майоров, контр-адмиралов, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-полковников, адмиралов.

В законопроекте прописаны обязанности командира бригады (организовывать мероприятия морально-психологического обеспечения); сержанта бригады (быть образцом для личного состава). Прописано, чем должен заниматься заместитель командира бригады - в том числе принимать участие в отборе кандидатов на контрактную службу; заместитель командира бригады - в частности, контролировать качество еды, которой кормят военнослужащих. В документе урегулированы полномочия начальника медицинской службы бригады и медицинской службы полка и других медицинских работников.

Напомним, Рада приняла закон об отслеживании и проверке пенсий и стипендий.

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