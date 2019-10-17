Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве" № 156-их, принятый Верховной Радой 3 октября 2019. Об этом говорится на сайте главы государства.

Предполагается, что закон усовершенствует нормирование в строительстве, создаст условия для внедрения инновационных и прогрессивных строительных технологий, а также улучшит инвестиционный климат. Предыдущие строительные нормы по большей части имели распорядительный характер и были слишком зарегулированными, не позволяя прозрачно и быстро внедрять новые технологии и материалы.

Закон предусматривает три метода нормирования в строительстве - параметрический, распорядительный и целевой.

Распорядительный метод нормирования не дает альтернативы и заключается в поэлементному описании строительного объекта. На этом методе основаны советские Государственные строительные нормы (ДБН).

Параметрический метод - способ установления требований, который предполагает определение целей и / или параметров безопасности, функциональности и качества объекта нормирования в строительстве. Параметрический метод получил распространение в экономически развитых государствах (страны ЕС, США, Канада, Япония и т.д.).

Целевой метод является переходным и включает элементы распорядительного и параметрического методов.

Выбор метода нормирования осуществляется с учетом особенностей объекта. В то же время предпочтение отдается параметрическом и целевом методам.

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