Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко на заседании Верховной Рады вел непристойную переписку со своим знакомым. Об этом сообщает ІНФОТАБ, который сфотографировал переписку.

Как отмечается, "слуга народа" переписывался с мужчиной, который был записан в его телефоне как "Леша Сильченко".

Приводим скандальную переписку дословно с сохранением пунктуации.

Л. Сильченко: "Сейчас в Киеве".

А. Остапенко: "Привет. На завтра".

Л. Сильченко: "В костюме с бабочкой?".

А. Остапенко: "нет в трусах".

Л. Сильченко: "Трах@ть себя не дам".

А. Остапенко: "Смешно".

Фото: tabloid.informator.press

Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник обсуждал на рабочем месте, как порешать вопросы с прокурорами.

Также мы писал, что фотокорреспонденты "Страны" сняли любовную переписку депутата от слуги народа Елены Криворучкиной, которую собеседник "Любимый" называл "зеленой кнопочкой".