"Трах@ть себя не дам". Нардеп от "Слуги народа" попался на непристойной переписке
Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко на заседании Верховной Рады вел непристойную переписку со своим знакомым. Об этом сообщает ІНФОТАБ, который сфотографировал переписку.
Как отмечается, "слуга народа" переписывался с мужчиной, который был записан в его телефоне как "Леша Сильченко".
Приводим скандальную переписку дословно с сохранением пунктуации.
Л. Сильченко: "Сейчас в Киеве".
А. Остапенко: "Привет. На завтра".
Л. Сильченко: "В костюме с бабочкой?".
А. Остапенко: "нет в трусах".
Л. Сильченко: "Трах@ть себя не дам".
А. Остапенко: "Смешно".
Фото: tabloid.informator.press
Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник обсуждал на рабочем месте, как порешать вопросы с прокурорами.
Также мы писал, что фотокорреспонденты "Страны" сняли любовную переписку депутата от слуги народа Елены Криворучкиной, которую собеседник "Любимый" называл "зеленой кнопочкой".