Экс-артист "Квартала 95" Юрий Корявченков (Юзик) попал на фото в то время, как в зале Верховной Рады раздавал билеты на юмористическое шоу "Вечерний квартал". Первой об этом сообщила певица Анастасия Приходько, которая опубликовала фото на сваоей странице в соцсети.

"Если делать нечего тебе мой друг, если ты от жизни своей устал, здесь всегда зажигает наш "Вечерний квартал". Юрий Корявченков, ну разве так можно?", - написала в Facebook Приходько, таким образом процитировав саундтрек телешоу.

После этого о "сеансе неслыханной щедрости" от Юзика написал в соцсети и журналист Евгений Агарков, который напомнил, что цена на билеты шоу "Квартала 95" может доходить до 3,5 тысяч. В связи с этим задался вопросом как расценить их раздачу.

"Далее возникает логичный вопрос: "Что означает эта раздача? Блат? Взятка? Поощрение? Расплата? По идее, таким вопросом, должны заняться антикоррупционные органы ... Теперь он не "Юзик "... а Юрик" кассир "Корявченков ... когда в ленте прочитал: "Можно вывести мальчиков из "95 квартала" , но "95 квартал "из мальчиков - никогда", - говорится в сообщении журналиста.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что "Квартал 95" похудел на 200 кг. В Одессе артисты попрощались с ушедшим в нардепы Юзиком.

Также мы сообщали, что Кравец призналась, что Зеленский до сих пор вычитывает тексты "Квартала".