Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" № 166-их, принятый парламентом 3 октября 2019. Об этом говорится на сайте президента.

Закон увеличивает штрафы для водителей, которые безосновательно отказываются перевозить льготников. Документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки карается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготном перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.

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