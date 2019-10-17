Депутаты фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" во главе с ее сопредседателем Юрием Бойко внесли законопроект №1122, предусматривающий снижение цены на газ для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

5 сентября документ был направлен на рассмотрение Комитета, а 15 октября включен в повестку дня.

"Он законодательно закрепляет экономически обоснованную цену на газ. Суть его довольно проста – мы берем газ собственной добычи, себестоимость которого примерно 2500 грн. за тысячу кубометров, смешиваем с импортированным и получаем экономически обоснованную цену. Сегодня, с учетом цен на рынке, это примерно 3800 гривен за тысячу кубов. Это меньше чем то, что предлагает правительство, особенно с учетом начала отопительного сезона", - сообщил Бойко.

По его словам внесение проекта закона в повестку дня – это уже победа.

"Голосование за этот законопроект станет лакмусовой бумажкой истинных намерений народных депутатов. Кто не поддержит – тот за продолжение позорной политики прошлой власти и тарифный геноцид", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, в Антимонопольном комитете заявили, что "Нафтогаз" обманывает украинцев с ценами на газ.

Также мы писали, что "Нафтогаз" пообещал в октябре снизить цену на газ для населения почти на 5%.