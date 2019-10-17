В среду вечером, 16 октября, компания неизвестных публично надругалась над флагами Украины, Израиля и Одессы. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на местных жителей.

Около 30 человек напали на строительный объект на Гагаринском плато в Одессе, среди инвесторов которого - граждане Израиля. В основном нападающие - мужчины спортивной наружности.

С помощью ножей или других режущих предметов они изрезали баннеры, размещенные на заборе, после чего без каких-либо препятствий покинули данную территорию.

Фото: "Українські новини"

Ранее "Страна" сообщала, что посольство Израиля возмутилось из-за чучела Коломойского возле синагоги в Киеве.

Также мы рассказывали, что житель Умани разрисовал стены графити с Гитлером возле еврейского поселения. Теперь ему светит до 5 лет лишения свободы.