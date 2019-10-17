16 октября в мировой прокат вышел сиквел сказки от Disney про злую волшебницу Малефисенту в ролях с актрисой Анджелиной Джоли. Фэнтези-фильм "Малефисента: Владычица тьмы" уже успели посмотреть на специально предпоказе в Киеве.

"Страна" собрала всю информацию о главной сказке этой осени, где и когда можно посмотреть продолжение "Малефисенты" в Киеве 18, 19 и 20 октября.

Сюжет фильма

В "Малефисенте-2" героиня Анджелины Джоли показана на втором плане. В центре повествования - ее соперница, королева Ингрид. Сами события во второй части истории о злой волшебнице леса происходят через несколько лет после того, что было в первой части. Жизнь принцессы Авроры проходит на болотах, она правит волшебным королевством, а в ее окружении находятся сказочные существа. Все любят и уважают Аврору, ей прислуживают три феи - Нотграсс, Флитл и Фислвит и помогает самая могущественная крестная - фея Малефисента.

Принц Филипп (актер Харрис Дикинсон), с которым Аврора познакомилась еще в первой части фильма, делает ей предложение руки и сердца. Малефисента не рада этому, поскольку знает о коварстве мужчин на своем опыте. Однако ради приемной дочери соглашается познакомиться с родителями Филиппа - королевой Ингрид (актриса Мишель Пфайффер) и королем Джоном (актер Роберт Линдсей).

В кульминации волшебной истории - противостоянии Малефисенты жестокой королеве Ингрит, которая приходится матерью жениха ее крестницы Авроры. В итоге картина получилась не менее масштабной и впечатляющей, чем первая часть (которая вышла в 2014 году).

Напомним, что первый фильм про Малефисенту оказался коммерчески успешным, он собрал в международном прокате более 758 млн долларов. Американское издание Deadline после успеха проекта сценариста Линды Вулвертон и режиссера Роберта Стромберга писало, что им будет сложно уговорить актрису Анджелину Джоли на съемки продолжения фэнтези-истории по той причине, что Джоли "редко подписывает контракты на продолжения фильмов".

Киноафиша Киева

1. ТРЦ "Gulliver"

В пятницу, 18 октября, сеансы начинаются в 10:00. Стоимость билетов 70 грн; в 12:20, 12:50, 14:40, 15:10, 17:00 - билеты по 100 грн; в 19:20 и 21:40 - билеты по 180 грн.

В субботу и воскресенье, 19-20 октября, начало показа - 10:00. Стоимость билетов 70 грн; в 12:20, 12:50, 14:40, 15:10 - билеты по 110 грн; в 17:00, 19:20 и 21:40 - билеты по 180 грн.

2. ТРЦ "Dream Town"

В пятницу, 18 октября, начало сеансов в 10:00. Стоимость билетов - 60 грн. В 12:20, 13:20, 14:40, 15:40, 17:00 - 80 грн; в 18:00, 19:20 и 21:50 - билеты по 120 грн.

19 и 20 октября в 10:00 билеты будут стоить 60 грн; в 12:20, 13:20, 14:40, 15:40 - 100 грн; в 17:00, 18:00, 19:20 и 21:50 - билеты по 120 грн.

3. ТРЦ Lavina

18 октября начало показа в кинотеатре - 10:00. Стоимость билетов - от 65 до 265 грн (Lux) грн. Сеансы оканчиваются в 00:20, когда билет будет стоить 65 грн.

4. ТРЦ Sky Mall (кинотеатр Multiplex)

Стоимость билетов зависит от времени и даты посещения и колеблется от 55 до 350 грн. Время окончания 23:35.

5. ТРЦ "Ocean Plaza" (кинотеатр Синема Сити)

Посмотреть "Малефисенту" в ТРЦ "Океан Плаза" можно от 70 до 180 грн. Вип-зал обойдется в 500 грн за место. С 11:50 до 16:30 билеты 3D будут стоить от 100 грн. В 18:40 и 21:00 посмотреть "Малефисенту" можно будет за 120 грн. В 23:20 - билеты будут стоить 70 грн.