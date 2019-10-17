Власти Венеции в рамках борьбы с чрезмерным наплывом туристов утвердили новый налог за въезд в город. Он вступит в силу 1 июля 2020 года и составит от 3 до 10 евро, в зависимости от сезона. Об этом сообщает газета Express в четверг, 17 октября.

"Налог на въезд заработает в Венеции 1 июля 2020 года. Он коснется туристов, прибывающих в город на самолетах, круизах, автобусах и другим транспортом. Налог направлен на гостей, посещающих Венецию в рамках однодневной экскурсии. Туристы, ночующие в гостиницах, уже платят туристический сбор", - указывается в опубликованном газетном сообщении, передает Интерфакс-Украина.

Размер нового налога будет варьироваться от сезона. Так, с ноября по апрель сбор составит 3 евро, с мая по октябрь - 8 евро, а в летние выходные и в период карнавала - 10 евро.

Оплатить налог путешественники смогут через мобильное приложение с помощью банковской карты и другими способами, которые сейчас прорабатываются. Штраф за неуплату может составить до 450 евро. Освобождены от сбора будут гости Венеции, приезжающие по работе, учебе или с целью посетить семью.

Как сообщала "Страна", в Венеции туристам выписали штраф в 950 евро и выгнали из города за кофе под мостом. Все дело в том, что закон запрещает устраивать в Венеции пикники в общественных местах.

Также венецианские городские власти запретили круизным кораблям заплывать в исторический центр города.