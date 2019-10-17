Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Латвию побывал в местном сейме, где сел на место председателя и попробовал постучать по столом специальным деревянным молотком. Соответствующее видео обнародовано в YouTube.

Владимир Зеленский посетил сейм Республики Латвия. В зале заседаний он сел за стол председателя и поинтересовался деревянным молотком, который там лежал.

Украинскому преизденту объяснили, какой стороной молотка нужно бить. Он взял в руки молоток и ударил, после чего – улыбнулся и одобрительно покивал головой. После удара в зале сейма были слышны аплодисменты.

Видео: YouTube/ Archie Goodwin

Напомним, вчера на Facebook Офиса президента Украины перепутали Латвию с Литвой, но потом быстро все "порешали".

После этого в Офисе президента прокомментировали путаницу с Латвией и Литвой и извинились за нее.