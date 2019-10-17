Известный юрист, бывший министр юстиции Елена Лукаш рассказала в своем Telegram-канале о том, что повестку ей вручил лично заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак.

"Друзья мои, все хорошо как никогда. Подозрение увидела. Узнала о том, что "совершила" хищение неизвестным образом, неизвестным способом, в неизвестной сумме и неизвестно когда. Вручал Чумак. Сейчас допрос. Видео обязательно опубликую".

Скриншот: Telegram/Елена Лукаш

Ранее "Страна" сообщала, что экс-министр юстиции Елена Лукаш подала в Госбюро расследований заявление на действующего генпрокурора Руслана Рябошапку.

Кроме того, мы рассказывали, что адвокат Елены Лукаш Юрий Иващенко обратился в ГБР с заявлением о наличии в действиях следователя управления специальных расследований ГПУ Юрия Кривобока уголовных преступлений.