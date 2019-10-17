В четверг, 16 октября, в Польше сотни людей вышли на протест под парламент (Сейм). Они выступают против изменений Уголовного кодекса, которые предусматривают до 5 лет лишения свободы за "поощрение несовершеннолетних к сексуальной активности", что означает фактический запрет секспросвета в школах.

Заявка, поданная депутатами "Гражданской коалиции" относительно отклонения проекта в полном объеме, не нашла поддержки в парламенте. Об этом передает ЕП со ссылкой на польские СМИ.

Законопроект о запрете сексуального обучения в школах поддерживают в правящей партии Польши (PiS). 243 депутата проголосовали за дальнейшую работу, 150 были против, а 13 воздержались. Теперь законопроект направили в комитет.

Хотя в школах в Польше нет обязательного предмета по сексуальному обучению, тем не менее, эта тема обсуждается во время других уроков. Под запрет может попасть также предоставление в польских школах информации о противозачаточные средства.

Манифестация перед Сеймом под лозунгом "Осень средневековья" была организована "Женским забастовкой". Одна из лидеров "Забастовки" Марта Лемпарт подчеркнула, что нынешняя ситуация очень похожа на ситуацию 2016 года, когда в Сейме были сделаны попытки принять законодательство, полностью запрещающее аборты. Сотни поляков протестовали против законопроекта не только перед парламентом в Варшаве, но и во многих других городах.

Фото: eurointegration.com.ua

Как сообщала "Страна", в Польше предложили сажать в тюрьму за рассказы учителей школьникам про секс на уроках. Отмечается, что данный законопроект предназначен для предотвращения педофилии.

Напомним, что в Киевской области ушел из жизни учитель географии, которого ранее обвинили в развратных действиях в отношении учащихся.