Решение о легализации медицинской марихуаны будет принято, но не так быстро. Это мнение высказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на брифинге в Киеве в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем что медицинский канабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом...Мы не обещаем это сделать в турборежиме, мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решение, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны", - сказал Радуцкий.

Он напомнил, что на рассмотрении профильного комитета находятся несколько законопроектов о применении медицинского канабиса.

По мнению лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, легализация медицинского канабиса является очень хорошей инициативой.

"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что 2 млн людей в Украине каждый день ощущают боль", - сказал Арахамия.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ивано-Франковской области полиция накрыла плантацию марихуаны в 4 гектара, оборудованную по последнему слову агротехники.

Также мы рассказывали, что Зеленский рассказал, когда в Украине легализуют марихуану.