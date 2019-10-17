В Украине могут внедрить новую систему налогообложения таксистов, основанную на опыте соседней Польши. Об этом в Facebook написал помощник нардепа Даниила Гетманцева Дмитрий Михайленко.

Утверждается, что объем рынка услуг такси в Украине составляет 50 млрд гривен, но большая его часть работает в тени. Между тем, в Польше недавно внедрили шаги, позволяющие вывести из тени услуги с учетом современных реалий и учетом интересов всех участников рынка: пассажиров (безопасность, качество), бизнеса (доходы), государства (налоги).

В частности, речь идет о легализации посредников – диспетчерских, деятельность которых в Польше стала лицензированным видом деятельности. На них возлагается фискальный контроль – диспетчерские обязаны хранить всю информацию о доходах таксистов и предоставлять ее по первому требованию контролирующих органов. За нарушение этих штрафов предусмотрены большие штрафы. Например, штраф за незаконное посредничество – 30 тыс долларов. При этом в Польше все таксисты – предприниматели, которые платят налоги в зависимости от региона.

В целом, по мнению Михайленко, диспетчерские должны быть налоговыми агентами, все таксисты – предпринимателями 1, 2 или 3 групп (в зависимости от того, они занимаются перевозками постоянно или время от времени).

Скриншот: Facebook/ Дмитро Михайленко

Напомним, в "Слуге народа" предложили ввести налог на операции с наличным обменом валют.

Однако после этого Дубинский отозвал законопроект об 1% налоге на покупку валюты.