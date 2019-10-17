54-летний экс-президент, а ныне народный депутат Петр Порошенко (ЕС) во время сегодняшнего заседания парламента был замечен с новеньким айфоном, официальные продажи которого стартовали в Украине лишь 6 дней назад.

Бывший глава государства не стал мелочиться и взял себе модель Pro Max, которая стоит при минимальном объеме памяти около 36 000 грн. Самая дорогая составляющая нового айфона - это тройная камера. На презентации именно этому было уделено больше всего времени.

Отметим, что раньше Петр Алексеевич пользовался серебристым іPhone Х.

Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Напомним, 13 октября опубликовано фото президента Украины Владимира Зеленского, сделанное во время пробежки в обном из столичных парков. В руках у главы государства рассмотрели новейший iPhone 11 поколения.

Также мы сообщали, что первый iPhоnе 11 Pro в Раду принес "Слуга народа"-директор мясокомбината Александр Салийчук.