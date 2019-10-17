Верховная Рада Украины приняла закон о верификации и мониторинге государственных выплат. Цель - повышение адресности государственных выплат и содействие развитию системы социального обеспечения, документ поддержали 249 народных депутатов. Об этом говорится на сайте Рады.

Законом предлагается ввести верификацию госвыплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Закон также регулирует основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации.

Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации. Также будут анализироваться несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада утвердила расширение полномочий директора ГБР и приняла закон о 10% вознаграждения для обличителей коррупции.