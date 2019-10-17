В четверг, 17 октября, Киевский апелляционный суд рассматривает отмену ареста экс-нардепа Сергея Пашинского, который в 2016 году стрелял в Вячеслава Химикуса.

В ходе заседания 12 человек вызвались взять арестованного на два месяца Пашинского на поруки. Среди них его коллеги по "Народному фронту" Александр Турчинов, Андрей Тетерук, Сергей Высоцкий.

Отметим, что на заседание к Пашинскому пришла большая группа поддержки: кроме упомянутых Турчинова и Тетерука, это Михаил Княжицкий, Андрей Парубий, Виктория Сюмар, Игорь Луценко.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского на два месяца за то, что в январе 2016 года тогда еще нардеп выстрелил в жителя области Вячеслава Химикуса из своего зарегистрированного пистолета макри Glock 19 и прострелил ногу пострадавшему.

Адвокаты бывшего народного депутата Верховной Рады Сергея Пашинского 11 октября обжаловали его арест.