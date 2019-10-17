Служба безопасности Украины направила в Государственное бюро расследований (ГБР) результаты внутренней проверки СБУ в части возможного давления сотрудников спецслужбы на бизнес, также материалы проверки направлены в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

"СБУ уже передала в Государственное бюро расследований результаты внутренней проверки относительно возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес. Установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение осмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований", - сообщает пресс-центр спецслужбы, ссылаясь на главу СБУ Ивана Баканова.

По информации пресс-центра, ранее в ГБР были направлены результаты служебной проверки относительно незаконного уничтожения табачных изделий – вещественных доказательств в деле.

Кроме того, как информируют в спецслужбе, в НАПК направлены материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и "подрабатывали" по совместительству.

Также СБУ сообщает о проведении проверки обоснованности получения служебного жилья. "Уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы также будут переданы в ГБР", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-центра, это не полный перечень нарушений сотрудников СБУ, выявленных во время аудита. "В целом проведено 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых к 55 лицам предприняты управленческие меры. Несколько сотрудников СБУ, в том числе высокопоставленных, находятся под следствием", - говорится в сообщении пресс-центра.

"Я инициировал аудит, чтобы выявить механизмы коррупции в Службе. Уже действующий закон дает нам возможность не ждать начала реформ, а эффективно очищать собственные ряды", - цитирует пресс-центр главу СБУ, который также подчеркнул необратимость наказания и равенство перед законом.

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