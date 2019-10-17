В 2019 году самыми дорогими торговыми марками (брендами) в мире остались технологичные гиганты Apple и Google. Об этом сообщается в исследовании Interbrand Corp.

По подсчетам аналитиков, компания Apple в 2019 году подорожала до 234,241 миллиарда долларов США (на 9%), а Google - до 167,713 миллиарда долларов (на 8%). Третья строка в рейтинге досталась компании-сайту интернет-покупок Amazon (125,263 миллиарда долларов).

В пятерку также вошли Coca-Cola (63,365 миллиарда долларов) и Samsung (61,098 миллиарда долларов). Десятое место отдали Disney (44,352 миллиарда долларов).

Фото: interbrand.com

Компаний из Украины в первой сотне самых дорогих брендов мира пока нет. Что касается самого дорогого бренда в России, то им является Сбербанк. По оценке Brand Finance, стоимость Сбербанка выросла на 25,6 процента по сравнению с 2018 годом - теперь она составляет 842,1 миллиарда рублей. Второе место занял "Газпром", подорожав на 72,1 процента - до 552,2 миллиарда рублей. Замкнул тройку лидеров "Лукойл", который повысил свои показатели на 41,3 процента и теперь стоит 397,2 миллиарда рублей.

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