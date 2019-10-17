Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь", должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не предпринимал попытку покинуть территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Богдана", пишет Интерфакс-Украина.

"Все это задержание - не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами ", - сообщили в корпорации, приложив скан-копии приглашений.

Кроме того, в "Богдане" напомнили, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела.

Сегодня нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Гладковский задержан в четверг сотрудниками НАБУ "при попытке покинуть территорию Украины". В НАБУ заявили о задержании по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины)

Команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования информации проекта "Наши гроши" Bihus Info, получившей широкий общественный и политический резонанс. В июле текущего года он вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

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Кроме того, до этого Гладковский не явился на допрос в НАБУ по делу о хищениях в оборонке.