Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала власти Турции прекратить военную операцию против курдов на севере Сирии. Об этом она заявила во время выступления в парламенте Германии (Бундестаге), сообщает Reuters.

"В последние дни я настоятельно призвала Турцию... прекратить свою военную операцию против курдских военных, и я снова подчеркиваю это", - сказала Меркель.

Происходящее в Сирии канцлер Германии назвала гуманитарной драмой с огромными геополитическими последствиями, "поэтому Германия не будет поставлять оружие Турции в нынешних условиях", - добавила она.

Как сообщала "Страна", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление на северо-востоке Сирии завершится, если курдские отряды в регионе сложат оружие и выйдут из запланированной "безопасной зоны" в 30-35 км.

Одной из целей операции Анкары является размещение на "безопасной зоне" 3,5 миллиона сирийских беженцев. Она простирается от города Манбидж до иракской границы.

После одностороннего демарша США, ранее защищавшего курдов, и начала боестолкновений с турецкими формированиями, курды возобновили переговоры с представителями президента Сирии Башара Асада. В результате Асад отдал приказ сирийским войскам выдвинуться навстречу армии Турции для их защиты.

Мы проанализировали выводы и следствия турецкого наступления на курдов. Курдскую историю сравнивают с нашими реалиями - есть мнение, что США в этой ситуации показали себя ненадежными партнерами и могут "слить" Украину, как и курдов. Особенно на фоне расследования вмешательства предыдущих властей Украины в президентские выборы в США (Украиногейта).