В четверг, 17 октября, генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа-мажоритарщика Ярослава Дубневича. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что в ходе досудебного расследования детективы НАБУ собрали достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн.

По версии правоохранителей, будучи народным депутатом Украины восьмого созыва и, находясь на посту председателя Комитета Рады по вопросам транспорта, упомянутый нардеп был осведомлен о финансовом состоянии "Укрзализныци", ее потребности при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ЧАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин и т.п.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции "Укрзализныце".

В сообщении Генпрокуратуры имя нардепа не уточняется, однако "Интерфакс-Украина" сообщает, что речь идет о нардепе Ярославе Дубневиче (входит в депутатскую группу "За будущее").

Напомним, в сентябре Укрзализныця передала в правоохранительные органы материалы о миллионных убытках, которые она понесла при покупке анкеров у дилеров ООО "Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей.

Между тем, в январе на тот момент генпрокурор Юрий Луценко вернул САП представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича по подозрению в присвоении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.