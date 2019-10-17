Хозсуд Киева удовлетворил иск "Сбербанка России" и обязал "Райффайзен Банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" "Сбербанка". Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 10 октября.

Уточняется, что суд принял доводы истца, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции "Сбербанка Украины" принадлежат "Сбербанку России", а не Российской Федерации.

В то же время он отклонил доводы, что конечным владельцем акций "Сбербанка России" является РФ.

5 сентября Апелляционный суд Киева по требованию ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, наложил арест на акции и недвижимое и движимое имущество украинских "дочек" российских госбанков - "Сбербанка", "Проминвестбанка", "ВТБ Банка".

Судебным постановлением среди прочего было запрещено "Райффайзен Банку Аваль" осуществлять любые изменения прав на акции "Сбербанка" на счете в ценных бумагах.

Это решение суд принял на основании решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018, которым был удовлетворен иск упомянутых "приватовских" структур о взыскании 139 млн долларов (плюс 20 млн долларов процентов) из России в лице Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

Ранее "Страна" писала о том, что при крушении Boeing в Эфиопии погибли сотрудники "Сбербанка".

Также мы сообщали, что "Сбербанк России" заявил о мощных кибератаках из космоса.