Переход на зимнее время в Украине традиционно проводится в последнее воскресенье октября. В ночь на воскресенье, 27 октября, украинцы переведут стрелки часов на один час назад.
Когда переводят часы на зимнее время в 2019 году
27 октября в 4:00 нужно перевести стрелки часов на час назад. Это касается электронных или наручных часов, ведь смартфоны и планшеты с компьютерами переключатся на нужное время сами. И чтобы не просыпаться так рано, лучше осуществить перевод вечером 26 октября перед сном. Утром можно сверить актуальное время в интернете, прописав запрос "время Киев" в поисковой строке.
Ранее было доказано, что зимнее время экономит электричество. Германия стала первой переходить на летнее и зимнее время. Это произошло во время Первой мировой войны. Примеру немцев последовали в Великобритании и США. Это позволило экономить на электроэнергии, в первую очередь, на больших производствах.
В Украине порядок перевода часов начался в советское время - в 70-80-х годах. В 2011 году в стране пытались отказаться от перевода часов, но потом эту практику снова вернули. Не только Украина переводит часы. Это делают в более чем 70 странах. В частности, в Молдове, в странах ЕС, большинстве штатов США, Израиле.
А вот Исландия, Беларусь, Россия, Грузия и Казахстан установили постоянное время. В Европарламенте также приняли решение и собираются отменять процедуру перевода часов весной и осенью с 2021 года.
Перевод часов и транспорт
Часы на железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропортах переводятся автоматически. Если не знаете, на какое время ориентироваться, - лучше посмотреть в билет. На нем уже будет установлено измененное время. Если пассажир выезжает в субботу, 26 октября, по старому времени и приезжает в воскресенье, 27 октября, то он приедет по новому времени, которое будет совпадать со временем, указанном в билете.
Смена времени и здоровье
Нужно понимать, что в современных реалиях компьютеры и смартфоны переходят на зимнее время в автоматическом режиме. А вот наш организм устроен иначе, поэтому важно соблюдать некоторые правила, чтобы адаптироваться к новому рабочему режиму.
Вот простые рекомендации:
- За неделю откажитесь от интенсивных тренировок, не допускайте переутомления организма;
- В зоне риска - метеозависимые люди и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При любой возможности - оставайтесь спокойными, слушайте музыку, читайте книги и позвольте себе никуда не спешить;
- В этот период возможно ухудшение самочувствия или снижение иммунитета. Несмотря на то, что спать можно дольше, солнце будет садиться раньше. Поэтому важно пополнять запасы витамина D в организме - соблюдать регулярный сон, чаще бывать на солнце, не набирать лишний вес, есть блюда из лосося, сардины, тунца, некультивированных грибов;
- Нужно пить больше воды, отказаться от алкоголя и жирной пищи, добавить в рацион сезонные фрукты и овощи.