Переход на зимнее время в Украине традиционно проводится в последнее воскресенье октября. В ночь на воскресенье, 27 октября, украинцы переведут стрелки часов на один час назад.

Когда переводят часы на зимнее время в 2019 году

27 октября в 4:00 нужно перевести стрелки часов на час назад. Это касается электронных или наручных часов, ведь смартфоны и планшеты с компьютерами переключатся на нужное время сами. И чтобы не просыпаться так рано, лучше осуществить перевод вечером 26 октября перед сном. Утром можно сверить актуальное время в интернете, прописав запрос "время Киев" в поисковой строке.

Ранее было доказано, что зимнее время экономит электричество. Германия стала первой переходить на летнее и зимнее время. Это произошло во время Первой мировой войны. Примеру немцев последовали в Великобритании и США. Это позволило экономить на электроэнергии, в первую очередь, на больших производствах.

В Украине порядок перевода часов начался в советское время - в 70-80-х годах. В 2011 году в стране пытались отказаться от перевода часов, но потом эту практику снова вернули. Не только Украина переводит часы. Это делают в более чем 70 странах. В частности, в Молдове, в странах ЕС, большинстве штатов США, Израиле.

А вот Исландия, Беларусь, Россия, Грузия и Казахстан установили постоянное время. В Европарламенте также приняли решение и собираются отменять процедуру перевода часов весной и осенью с 2021 года.

Перевод часов и транспорт

Часы на железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропортах переводятся автоматически. Если не знаете, на какое время ориентироваться, - лучше посмотреть в билет. На нем уже будет установлено измененное время. Если пассажир выезжает в субботу, 26 октября, по старому времени и приезжает в воскресенье, 27 октября, то он приедет по новому времени, которое будет совпадать со временем, указанном в билете.

Смена времени и здоровье

Нужно понимать, что в современных реалиях компьютеры и смартфоны переходят на зимнее время в автоматическом режиме. А вот наш организм устроен иначе, поэтому важно соблюдать некоторые правила, чтобы адаптироваться к новому рабочему режиму.

Вот простые рекомендации: