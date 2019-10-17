В США умер глава комитета Конгресса, который рассматривает импичмент Трампа
Руководитель комитета по вопросам надзора Палаты представителей США Элия Каммингс умер на 68 году жизни. Заявление офиса политика в четверг, 17 октября, опубликовала журналистка Эн Креймер в Twitter.
"Около 2.45 в четверг, 17 октября 2019 года, конгрессмен Элия Каммингс умер в больнице имени Джона Хопкинса в связи с длительным ухудшением состояния здоровья", - говорится в заявлении.
Фото: twitter.com
В офисе политика добавили, что больше информации предоставят позже.
Как отмечает ABC NEWS, 68-летний Каммингс был руководителем комитета по надзору Палаты представителей США от Демократической партии. Этот комитет является одним из трех в Конгрессе, которые сейчас рассматривают вопрос импичмента президента США Дональда Трампа.
Напомним, что по данным СМИ, демократы планируют импичмент Трампа ко Дню Благодарения.
Также читайте о том, что Трамп назвал условия своего сотрудничества с Конгрессом по импичменту.