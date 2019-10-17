Информация о том, что прокуратура Панамы закрыла уголовное дело против Петра Порошенко, озвученная 16 октября адвокатами экс-президента, не соответствует действительности. Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов, который выступает заявителем по делу.

"Панамский прокурор лишь временно приостановил расследование. И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в её недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится", - написал Портнов.

По словам юриста, он намерен в течение нескольких следующих дней опровергнуть и другую информацию, озвученную командой Порошенко о панамских офшорах и уголовных делах. Также Портнов повторно обратился к генпрокурору Руслану Рябошапке с просьбой о встрече по вопросам Порошенко и его офшоров.

Скриншот, фото: t.me/PortnovUA

Напомним, в июле юрист Андрей Портнов нанял детективов и адвокатов для розыска офшоров экс-президента Украины Петра Порошенко в Панаме.

Также мы писали, что Портнов вызвал Порошенко на публичные дебаты.