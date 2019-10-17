16 октября казус произошел в аэропорту Одессы. На информационном табло вдруг высветилась оскорбительная надпись в адрес 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщил Telegram-канал "Подслушано Одесса".

"Новый терминал аэропорта, похоже, благополучно хакнули", - говорится в сообщении, к которому добавлен фото-факт. На опубликованном снимке можно рассмотреть высветившееся на табло изображение активистки и надпись: F@ck you, Greta (приблизительный перевод "Пошла ты, Грета" - Ред.).

Фото: telegram.org

В аэропорту проблемы с табло объяснили сбоем.

"Сегодня в информационной системе аэропорта произошел сбой. Отдел по информационной безопасности работает над ликвидацией этой проблемы. На расписание рейсов и работу аэропорта в целом это не повлияло. Просим прощения за временные неудобства. Мир вам", – говорится на странице аэропорта "Одесса" в соцсети.

Фото: facebook.com

Напомним, 16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы. А 23 сентября на климатическом саммите ООН девочка выступила с обличительной речью, заявив, что человечество стоит на пороге массового вымирания, но мировые лидеры говорят лишь о деньгах.

Ранее "Страна" писала о том, что главу французского благотворительного фонда уволили за призыв убить экоактивистку Грету Тунберг.

Также мы сообщали, что Шварценеггер подарил экоактивистке Тунберг электромобиль Tesla Model 3.

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